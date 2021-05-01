Зонд NASA подлетел к Солнцу на рекордно близкое расстояние

Космический зонд «Паркер» установил новый рекорд во время восьмого по счету пролета возле Солнца.

На этот раз аппарат прошел возле звезды на расстоянии 10,5 миллионов километров со скоростью 147 километров в секунду. Об этом говорится на сайте миссии.

В течение ближайшей недели зонд продолжит собирать научные данные и затем будет передавать их на Землю в течение месяца.

В конце года ему предстоит совершить еще более тесное сближение с Солнцем: он пролетит возле него на расстоянии 6 миллионов километров.

В середине декабря 2024 года – на финальном этапе своей семилетней миссии – зонд подберется к звезде еще ближе и фактически войдет в солнечную атмосферу.

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