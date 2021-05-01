В Украине вступил в силу годовой тариф на газ

С сегодняшнего дня Нафтогаз предлагает по годовому тарифному плану газ цене 7,96 грн/куб.м с НДС. Однако летом цены могут снизиться.

С субботы, 1 мая, в Украине начинает работать «годовой продукт» – фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что все бытовые потребители газа с сегодняшнего дня по умолчанию переведены на годовой контракт.

Однако, газовым компаниям не запрещено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор намерен позволить газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену.

Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

С 1 мая государственная компания НАК Нафтогаз Украины предлагает по годовому тарифному плану газ цене 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения. Однако в Кабмине ожидают, что Нафтогаз и другие компании летом снизят цены на годовой продукт, поскольку они заинтересованы бороться за потребителя.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.

«Главная задача для правительства сегодня – это установить понятные, прозрачные и справедливые правила на этом рынке. Для этого с 1 мая в Украине начнет работать так называемый «годовой продукт». Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев», – отметил Шмыгаль, добавив, что компании не смогут ее повышать.

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