В США сделали заявление по членству в НАТО для Украины
Государственный департамент США намерен продолжать взаимодействие с Киевом, пока страна не станет готовой к вступлению в Альянс.
Белый дом намерен сделать открытыми двери НАТО для Украины, однако для этого необходимо провести реформы. Об этом на брифинге в пятницу, 30 апреля, сказал и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Он отметил, что Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.
«Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства», – сказал Рикер.
Представитель Госдепа напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.
«Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины», – подчеркнул Рикер, добавив, что США будут продолжать взаимодействие с украинской стороной.
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Официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение будет приниматься непосредственно Альянсом.
В Офисе президента заявили, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.
В предыдущие годы Украина покупала американского оружия на 200-270 миллионов долларов, а в текущем – более чем на 500 млн.