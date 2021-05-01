В США сделали заявление по членству в НАТО для Украины

Государственный департамент США намерен продолжать взаимодействие с Киевом, пока страна не станет готовой к вступлению в Альянс.

Белый дом намерен сделать открытыми двери НАТО для Украины, однако для этого необходимо провести реформы. Об этом на брифинге в пятницу, 30 апреля, сказал и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Он отметил, что Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

«Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства», – сказал Рикер.

Представитель Госдепа напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

«Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины», – подчеркнул Рикер, добавив, что США будут продолжать взаимодействие с украинской стороной.

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