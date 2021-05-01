Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer

Соответствующий контракт был подписан минувшей ночью. Первые поставки – 500 тысяч доз – Украина получит в мае-июне, а остальное – в течение года.

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает в субботу, 1 мая, пресс-служба ОП.

«После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставке дополнительных 10 миллионов доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», – доложил Степанов.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту – 500 тысяч доз – Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз – в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз – в четвертом квартале этого года.

В ОП отметили, что заключение этого соглашения стало возможным благодаря прямому общению Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Президент поблагодарил его за помощь Украине в сложные времена пандемии и отметил усилия представителей Украины, которые сопровождали процесс подписания контракта.

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