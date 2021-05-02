Индия установила мировой антирекорд по количеству заболевших COVID-19 в сутки
В пятницу, 30 апреля, количество выявленных в Индии новых случаев коронавируса достигло 401993.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Таким образом, Индия стала первой страной в мире, где суточное количество выявленных новых заражений коронавируса превысило 400 000. Также за сутки в Индии умерло 3 523 человека, у которых был подтвержден ковид.
Общее количество инфицированных коронавирусом от начала пандемии COVID-19 в стране достигло 19,2 миллиона человек.
Всего в Индии умерло почти 212 000 инфицированных коронавирусом людей, хотя эксперты уверены в том, что настоящая цифра жертв коронавируса намного выше.
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