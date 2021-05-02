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Главная » Мир » Религия
04:01 02 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сегодня христиане восточного обряда празднуют Пасху

Единое время празднования Пасхи установил Первый Вселенский собор: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая.

Пасхе предшествует 40-дневный Великий пост, который завершает Страстная неделя.

Во всех православных храмах в день Пасхи проходят богослужения, верующие приходят святить праздничные угощения.

Ход литургий в режиме онлайн.

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Тэги: Пасха, христиане
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