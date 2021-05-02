Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома и поехал в Карпаты
В своем пасхальном поздравлении, опубликованном 1 мая, Зеленский призвал встречать праздник дома из-за ситуации с распространением коронавируса.
«Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более греховного, прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно — заботы и любви к ближнему», — сказал президент.
В то же время в сети появились фото Зеленского с женой 1 мая в Карпатах.
Зеленский сфотографировался с сотрудниками музея, который он посетил.
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