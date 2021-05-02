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06:37 02 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФСБ задержала двух россиян за фото генерала Власова

В Иркутской области ФСБ при поддержке бойцов ОМОН задержала двух местных жителей, подозреваемых в «реабилитации нацизма».

Поводом стало использование ими фотографии советского генерала Андрея Власова на сайте акции «Бессмертный полк».

Видео задержания одного из подозреваемых выложено на сайте Следственного комитета. Ведомство сообщило, что возбудило уголовные дела по материалам ФСБ.

Одному из подозреваемых 17 лет, второму 32, их имена не называются.

Утверждается, что они планировали «одобрить преступления, определенные Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

Отметим, что Власова и его Русскую освободительную армию в Нюрнберге не судили. Военачальник сотрудничал с нацистским режимом, за что был лишен звания и наград и казнен в Москве.

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Тэги: нацизм, генерал Андрей Власов
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