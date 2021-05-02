Сепаратисты с БПЛА сбросили гранаты на позиции ВСУ
Один украинский военный получил ранение из-за взрыва осколочных гранат ВОГ-17, которые противник сбрасывал с беспилотника.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что противник использовал минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Кроме того, вблизи Майорска был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, сепаратисты сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.
В штабе отметили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
С начала текущих суток противник режим тишины не нарушал.
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