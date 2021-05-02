В Одессе отмечают годовщину трагедии 2 мая

Территорию проверили взрывотехники на наличие опасных предметов. В полдень там начнется марш патриотов.

В Одессе правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь, где в воскресенье, 2 мая, проходят мероприятия, посвященные годовщине массовых беспорядков 2014 года, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что вход на Куликово поле и выход из него осуществляется через «фильтрационные» пункты, где посетителей проверяют на наличие опасных и запрещенных предметов.

Перед этим территорию проверили взрывотехники на наличие опасных предметов, в частности, оружия и боеприпасов. В проверке задействованы кинологи с собаками.

«Весь комплекс превентивных действий, который проводят правоохранители, обусловлен необходимостью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города», – сказано в сообщении.

По данным СМИ, сегодня в Одессе состоится марш патриотов, которые подписали меморандум об объединении в случае возможной агрессии со стороны РФ или других провокаций. Старт шествия запланирован в 12:00 на Соборной площади.

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