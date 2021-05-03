Российские паспорта получили более полумиллиона жителей Донбасса

527 тысяч жителей самопровозглашннных республик на востоке Украины за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщило МВД России.

В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек.

По данным МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране.

Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, еще 25 процентов – из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности.

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