Российские паспорта получили более полумиллиона жителей Донбасса
527 тысяч жителей самопровозглашннных республик на востоке Украины за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщило МВД России.
В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек.
По данным МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране.
Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, еще 25 процентов – из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности.
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После апрельского указа президента Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей территорий так называемых “Л/ДНР” Министерство внутренних дел приняло “несколько тысяч” соответствующих заявлений с Донбасса.