Против жителя Одессы полиция возбудила уголовное дело за коммунистическую символику
В отделе коммуникации полиции Одесской области отметили, что нарушителя остановили на улице в одежде с изображением запрещенной символики.
«Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении полиции.
В Украине запрещено публичное использование символики коммунистического и национал-социалистического режима, «в том числе в виде сувенирной продукции и публичное исполнение гимнов СССР, УССР и других советских республик».
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