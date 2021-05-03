Протест фанатов сорвал матч «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»

Матч перенесен на неопределенный срок из-за протестов болельщиков «Манчестер Юнайтед». Они требуют передать управление клубом местным жителям.

Матч английской футбольной Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», который должен был состояться в воскресенье, перенесен на неопределенный срок из-за протестов болельщиков. Они требуют передать управление клубом из рук владеющих им предпринимателей местным жителям.

Группа фанатов «Манчестера» устроила акцию протеста против владельцев клуба – семьи Глейзеров. Несколько сотен болельщиков за несколько часов до начала матча прорвались на футбольное поле стадиона «Олд Траффорд» и продолжили протест прямо там.

Газета The Guardian отмечает, что подобного в истории Премьер-лиги еще не было.

Объединение болельщиков Man United Supporters’ Trust выступило с заявлением, в котором потребовало от британского правительства начать реформу, подразумевающую запрет на продажу клубов в частные руки.

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