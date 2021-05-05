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06:31 05 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле обыграл ПСЖ со счетом 2:0 (первая игра 2:1).

Благодаря этой победе «горожане» пробились в финал турнира.

Примечательно, что «Манчестер Сити» впервые за 66-летнею историю турнира сыграет в финале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Во втором полуфинале Лиги чемпионов сыграют между собой «Челси» и мадридский «Реал». Матч состоится в среду, 5 мая.

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Тэги: футбол, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
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