«Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов
В ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле обыграл ПСЖ со счетом 2:0 (первая игра 2:1).
Благодаря этой победе «горожане» пробились в финал турнира.
Примечательно, что «Манчестер Сити» впервые за 66-летнею историю турнира сыграет в финале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
Во втором полуфинале Лиги чемпионов сыграют между собой «Челси» и мадридский «Реал». Матч состоится в среду, 5 мая.
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