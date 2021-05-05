Изгнанный из соцсетей Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками
Бывший глава Белого дома запустил сайт donaldjtrump.com. На сайт уже перенесены недавние заявления экс-лидера.
Ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трамп»а). Пользователи сервиса могут делиться ими на собственных страницах в соцсетях.
«Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям», – уточнил собеседник издания, добавив, что пока речь идет об одностороннем общении.
Напомним, Трампа начали блокировать в популярных соцсетях после того, как 6 января 2021 года многотысячная толпа сторонников политика устроила протесты в Вашингтоне против результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.
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