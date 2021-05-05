НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:36 05 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Изгнанный из соцсетей Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками

Бывший глава Белого дома запустил сайт donaldjtrump.com. На сайт уже перенесены недавние заявления экс-лидера.

Ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трамп»а). Пользователи сервиса могут делиться ими на собственных страницах в соцсетях.

«Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям», – уточнил собеседник издания, добавив, что пока речь идет об одностороннем общении.

Напомним, Трампа начали блокировать в популярных соцсетях после того, как 6 января 2021 года многотысячная толпа сторонников политика устроила протесты в Вашингтоне против результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.

Источник:
Тэги: сайт, Трамп
Loading...

Новости по теме

Бывший британский шпион передал ФБР новое досье о связи Трампа с Кремлем

Бывший шпион британской разведки МІ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на Дональда Трампа за период его президентства.

У Байдена раскрыли секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

Обнародования принятых «тайно» бывшей администрацией США правил пришлось добиваться через суд.

Трамп создаст собственную социальную сеть

Экс-президент США вновь войдет в пространство социальных медиа с новой платформой, которая «полностью пересмотрит игру».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты