Призер ЧЕ по бадминтону заразился в Киеве COVID-19
Вторая ракетка мира по бадминтону датчанин Виктор Аксельсен после выигранного полуфинала сдал положительный тест на COVID-19.
Вместо защиты титула в финале он арендовал самолет, специальную капсулу и медбригаду, чтобы вернуться на родину.
«Я находился в изоляции в своем гостиничном номере, и у меня были очень легкие симптомы. Поговорив с моей командой и несколько раз обдумав ситуацию, я нанял самолет скорой помощи с самыми высокими стандартами безопасности и медицинскими стандартами, чтобы вернуться домой, в Данию», – написал Аксельсен в Facebook.
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Виктор Смирнов боролся за жизнь более трех недель. Об этом в пятницу, 16 апреля, на странице в Facebook сообщил городской глава Виталий Кличко.
С начала пандемии в Киеве уже 4528 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умер 101 человек, 1440 киевлян выздоровели.
За день количество новых случаев коронавируса в столице выросло на 29 человек – почти до 3,5 тысяч.