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Главная » Украина » Спорт
02:59 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Призер ЧЕ по бадминтону заразился в Киеве COVID-19

Вторая ракетка мира по бадминтону датчанин Виктор Аксельсен после выигранного полуфинала сдал положительный тест на COVID-19.

Вместо защиты титула в финале он арендовал самолет, специальную капсулу и медбригаду, чтобы вернуться на родину.

«Я находился в изоляции в своем гостиничном номере, и у меня были очень легкие симптомы. Поговорив с моей командой и несколько раз обдумав ситуацию, я нанял самолет скорой помощи с самыми высокими стандартами безопасности и медицинскими стандартами, чтобы вернуться домой, в Данию», – написал Аксельсен в Facebook.

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Тэги: Киев, бадминтон, коронавирус
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