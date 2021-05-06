НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
03:22 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Израиль запретил украинцам въезд из-за коронавируса

Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

«Согласно решению компетентных органов Государства Израиль с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в том числе и граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции», – сообщает посольство Украины в Израиле.

Отмечается также, что израильская сторона отменила специальных разрешений, выданных для въезда в страну до 1 мая 2021 года.

«Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Государства Израиль», – сообщают в посольстве.

Источник:
Тэги: Израиль, коронавирус
Loading...

Новости по теме

В Израиле индийский штамм коронавируса обнаружили даже среди вакцинированных

Израильская газета Haaretz отмечает, что 24 из инфицированных этим штаммом недавно вернулись из-за границы. Остальные 17 заболели внутри страны.

В больницах Израиля закрывают COVID-отделения – нет пациентов

COVID-отделения в израильских больницах закрывают из-за отсутствия новых больных. Это связывают с массовой вакцинацией населения в Израиле.

Власти Израиля объявили о победе над коронавирусом

В Израиле планируют до конца текущего месяца вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны и к апрелю полностью открыть ее границы.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Силовики заблокировали канал нелегальных перевозок из ОРДЛО

14:48  Украина

Украина обновила рекорд по экспорту меда

13:46  Украина

Украинцы продали рекордное количество валюты

12:30  Украина

Хищениями в Днепропетровском национальном университете займется Аудиторская палата Украины

11:26  Украина

В этом сезоне финал Лиги чемпионов будет английским

08:57  Мир

В Британии назвали причину смерти принца Филиппа

07:43  Мир

Госдума РФ запретит отрицать решающую роль СССР в победе над Германией

06:23  Мир

Страны G7 призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

05:14  Украина

Рейтинг Зеленского с начала года вырос почти на 10%

04:11  Украина

Израиль запретил украинцам въезд из-за коронавируса

03:22  Мир

Призер ЧЕ по бадминтону заразился в Киеве COVID-19

02:59  Украина

ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом

01:55  Украина

Госсекретарь США прибыл в Киев с официальным визитом

00:55  Украина

74-летняя теннисистка сыграла в турнире ITF во Флориде

00:12  Мир

Главными темами саммита G7 стали Россия и Китай

13:00  0

Нафтогаз заявил о резком росте прибыли

11:50  Украина

Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

09:15  Мир

Новости | Слоты