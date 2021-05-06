Израиль запретил украинцам въезд из-за коронавируса
Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.
«Согласно решению компетентных органов Государства Израиль с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в том числе и граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции», – сообщает посольство Украины в Израиле.
Отмечается также, что израильская сторона отменила специальных разрешений, выданных для въезда в страну до 1 мая 2021 года.
«Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Государства Израиль», – сообщают в посольстве.
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