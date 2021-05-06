Страны G7 призвали Россию отвести войска от границы с Украиной
Вместе с тем, страны G7 выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.
«Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности», – говорится в заявлении глав МИД стран G7.
Кроме того, в G7 в контексте ситуации на востоке Украины призвали «Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня».
Главы МИД G7 заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.
«Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации», – говорится в коммюнике.
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