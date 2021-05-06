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04:14 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Страны G7 призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

Вместе с тем, страны G7 выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.

«Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности», – говорится в заявлении глав МИД стран G7.

Кроме того, в G7 в контексте ситуации на востоке Украины призвали «Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня».

Главы МИД G7 заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.

«Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации», – говорится в коммюнике.

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Тэги: Россия, страны G7
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