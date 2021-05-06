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05:11 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Электоральный рейтинг Зеленского с февраля вырос почти на 10%

Согласно опросу КМИС в феврале, Зеленский имел поддержку 22,7%, поэтому апрельский рейтинг выше почти на 10%. Порошенко имел 18,3%, а Юлия Тимошенко – 14,5%.

Владимир Зеленский получил бы самую высокую электоральную поддержку, если бы выборы президента проходили во второй половине апреля. За него проголосовали бы 31,4% тех, кто принимал бы участие в голосовании и определился с кандидатом.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 16-22 апреля.

На втором месте с поддержкой 18,1 – Петр Порошенко.

Третье-пятое место делят Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%). Разница между ними – в пределах статистической погрешности.

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Тэги: рейтинг, опрос, Владимир Зеленский
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