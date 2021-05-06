Электоральный рейтинг Зеленского с февраля вырос почти на 10%
Согласно опросу КМИС в феврале, Зеленский имел поддержку 22,7%, поэтому апрельский рейтинг выше почти на 10%. Порошенко имел 18,3%, а Юлия Тимошенко – 14,5%.
Владимир Зеленский получил бы самую высокую электоральную поддержку, если бы выборы президента проходили во второй половине апреля. За него проголосовали бы 31,4% тех, кто принимал бы участие в голосовании и определился с кандидатом.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 16-22 апреля.
На втором месте с поддержкой 18,1 – Петр Порошенко.
Третье-пятое место делят Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%). Разница между ними – в пределах статистической погрешности.
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Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС. На втором месте Петр Порошенко.
42,1% украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.
Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.