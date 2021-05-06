Госсекретарь США прибыл в Киев с официальным визитом
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Самолет приземлился в аэропорту «Борисполь» 6 мая около 00.20 по киевскому времени.
«Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», — написал Блинкен в своем Twitter.
Это первый визит Блинкена в Украину.
В ходе визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и представителями украинского гражданского общества.
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На сайте Государственного департамента США в пятницу появилось сообщение с датами визита Энтони Блинкена в Украину. Он будет в Киеве 5-6 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Катар.
Сенат США во вторник, 26 января, утвердил Энтони Блинкена в должности государственного секретаря.