Госдума РФ запретит отрицать решающую роль СССР в победе над Германией
В Госдуму внесён законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией в годы Второй мировой войны.
Документ также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режимов в этот исторический период.
Законопроект подготовлен группой «единороссов» при поддержке президента России Владимира Путина.
В пояснительной записке указано, что цель поправок – «поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе».
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