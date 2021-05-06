Госдума РФ запретит отрицать решающую роль СССР в победе над Германией

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

Документ также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режимов в этот исторический период.

Законопроект подготовлен группой «единороссов» при поддержке президента России Владимира Путина.

В пояснительной записке указано, что цель поправок – «поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе».

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