В Британии назвали причину смерти принца Филиппа

Как пишет Telegraph, лечащий врач королевской семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.

Как пишет Telegraph, лечащий врач королевской семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.

Других заболеваний или травм, которые могли бы привести к его смерти, не было.