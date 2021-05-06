В Британии назвали причину смерти принца Филиппа
Как пишет Telegraph, лечащий врач королевской семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.
Официальной причиной смерти английского принца Филиппа назван преклонный возраст.
Как пишет Telegraph, лечащий врач королевской семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.
Других заболеваний или травм, которые могли бы привести к его смерти, не было.
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