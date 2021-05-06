Хищениями в Днепропетровском национальном университете займется Аудиторская палата Украины

Общественная организация «Украинский комитете по борьбе с коррупцией» направит Обращение в Аудиторскую палату Украины с просьбой провести ревизию финансовых нарушений в ДНУ.

Общественники собрали кейс хищений в Днепровском национальном университете им. О. Гончара, имевшие место с 2014 по 2020 год. По словам руководителя «Украинского комитета по борьбе с коррупцией» Анатолия Шевченко, в распоряжении организации десятки фактов финансовых нарушений, которые были допущены руководством ВУЗа.

«В частности, с помощью журналистов нам удалось выявить закупку оборудования и ремонта студенческих общежитий по завышенным ценам, нарушения процедуры государственных закупок боле, чем на 3 миллиона гривен, заключение контракта с частной компанией на ремонт общежития, директор которой, на момент заключений договора, был арестован и находился в СИЗО, также задокументировано незаконное распоряжение бюджетом студенческого совета администрацией ВУЗа в личных целях – более миллиона гривен», – поясняет Анатолий Шевченко.

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Он отмечает, что указанные нарушения остались без внимания аудиторов. В прошлом году, уточняет общественник, Аудиторская палата Украины инспектировала несколько университетов Днепра. Были обнаружены финансовые нарушения на миллионы гривен. «Но их невозможно сравнивать с масштабными, системными хищениями в ДНУ, – дополняет Анатолий Шевченко. – На протяжение нескольких лет ни аудиторы, ни правоохранительные органы не обращали внимание на тотальное разворовывание ВУЗа».

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Глава «Украинского комитета по борьбе с коррупцией» напомнил, что в апреле текущего года в ДНУ состоялись выборы ректора. Им стал Сергей Оковитый. Чтобы оправдать доверие коллектива и вернуть реноме легендарному университету, новому руководителю необходимо начать с чистого листа, в первую очередь, с финансовой прозрачности ВУЗа, считает Анатолий Шевченко. «Аудиторы должны оказать содействие. В ДНУ до сих пор на руководящих должностях остаются те, кто обладает информацией, как была выстроена схема хищений, и кто имел к ней непосредственное отношение», – констатировал председатель антикоррупционной организации.

Кроме этого, посредством судебных органов он планирует повторно обязать полицию расследовать хищения в ДНУ. К тому времени, надеется Шевченко, в распоряжении следователей на руках уже будет отчет аудиторской проверки. В таком случае, у правоохранителей больше не будет возможности саботировать расследование, резюмировал общественник.

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Ранее «Украинский комитет по борьбе с коррупцией» обращался к народному депутату от Днепра, члену Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владиславу Бородину содействовать созданию комиссии МВД для расследования хищений в ДНУ.

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http://vlasti.net/news/322404