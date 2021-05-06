Украина обновила рекорд по экспорту меда

В прошлом году украина поставила за рубеж 81 тысячу тонн меда, что является абсолютным рекордом.

По итогам прошлого года Украина нарастила экспорт меда на 45% до 81 000 тонн, что стало рекордным показателем за время независимости. Об этом сообщает общественная организация Ukrainian Agribusiness Club.

В топ-5 импортеров украинского меда вошли: Польша (26% объема экспорта), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).

Отмечается, что на увеличение объема экспорта повлияло усиление коммуникации между агрокомпаниями и пасечниками по предотвращению внесения некачественных удобрений, приводящих к гибели пчелосемей.

«Уже несколько лет Госпродпотребслужба, профильное Министерство и ассоциации, объединяющие пасечников и аграриев проводят просветительскую работу, которая приносит результаты – уменьшение количества гибели пчелосемей, увеличение производства меда и, соответственно, увеличению экспорта меда», – говорится в сообщении.

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