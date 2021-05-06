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14:48 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Силовики заблокировали канал нелегальных перевозок из ОРДЛО

Житель Макеевки для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса.

Служба безопасности Украины заблокировала канал незаконных пассажирских перевозок с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 6 мая.

Для перевозки пассажиров организаторы использовали «маршрут» через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.

«Организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы осуществляли до пяти рейсовых поездок», – говорится в сообщении.

Согласно оперативной информации часть средств от нелегального бизнеса нарушители выплачивали в «бюджет» незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители разоблачили транспортные средства участников схемы в пункте пропуска Гоптовка. Сейчас один из злоумышленников задержан. Ему сообщено о подозрении по статье об участии в деятельности террористической группы или террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

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Тэги: перевозки, задержание, ОРДЛО
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