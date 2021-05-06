Силовики заблокировали канал нелегальных перевозок из ОРДЛО
Житель Макеевки для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса.
Служба безопасности Украины заблокировала канал незаконных пассажирских перевозок с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 6 мая.
Для перевозки пассажиров организаторы использовали «маршрут» через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.
«Организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы осуществляли до пяти рейсовых поездок», – говорится в сообщении.
Согласно оперативной информации часть средств от нелегального бизнеса нарушители выплачивали в «бюджет» незаконных вооруженных формирований.
Правоохранители разоблачили транспортные средства участников схемы в пункте пропуска Гоптовка. Сейчас один из злоумышленников задержан. Ему сообщено о подозрении по статье об участии в деятельности террористической группы или террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).
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