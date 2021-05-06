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18:43 06 Мая 2021 Просмотров 156   КомментариевКомментарии

Ветераны в Туркмении оплатят себе подарки к 9 мая от имени президента

При этом анонимные источники утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды.

Власти в Туркмении обязали ветеранов Второй мировой войны и тыла сдать деньги на подарки самим себе. Они будут вручены им от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык.

Деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском этапе Лебапского велаята на востоке страны. Практика сбора продолжается второй год подряд, отмечает редакция. Официальная цель сбора не называется.

Данные о численности оставшихся в живых ветеранов в стране недоступны, отмечает Азатлык. Статус ветеранов Великой Отечественной войны и тыла в стране зафиксирован в местном законодательстве. Правила предполагают, что почти никто из ветеранов тыла не может быть младше 90 лет, войны – младше 94.

При этом анонимные источники утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды. А в 2020 году ветераны были вынуждены оплачивать из своего кармана государственные награды.

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