США поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО
Об этом по итогам встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки возможного получения Украиной Плана действий по членству в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников, кроме США, поэтому работа продолжается. США – наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», – отметил он.
Ермак добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.
«На сегодня отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий по вступлению в Североатлантический альянс», – сказал он.
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