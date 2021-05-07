США поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО

Об этом по итогам встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки возможного получения Украиной Плана действий по членству в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников, кроме США, поэтому работа продолжается. США – наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», – отметил он.

Ермак добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

«На сегодня отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий по вступлению в Североатлантический альянс», – сказал он.

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