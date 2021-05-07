В перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек
По первоначальным данным, перестрелка произошла в метро на севере города во время полицейской операции по пресечению деятельности наркомафии.
По словам очевидцев, в момент происшествия на месте инцидента были слышны выстрелы и разрывы взрывных устройств.
Отмечается, что пострадали два пассажира метро и двое полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов погиб.
Полицейская операция против членов банды началась в северном районе города и продолжалась несколько часов.
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