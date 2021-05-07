Спецназ арестовал итальянца, воевавшего за ДНР
Специальное оперативное подразделение карабинеров арестовало 28-летнего итальянца, который подозревается в войне против Украины.
Арест осуществлен по предписанию судьи города Мессины по подозрению в нарушении норм Нью-Йоркской международной конвенции от 4 декабря 1989 года по противодействию наемничеству.
«Задокументировано, что подозреваемый действовал как боевик-наемник на территории ДНР с 2016 года. Делился информацией о своей деятельности с родственниками и друзьями через социальные сети», – говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил итальянских коллег за последовательную работу.
«Во время переговоров с итальянскими коллегами мы неоднократно оговаривали недопустимость участия итальянских граждан на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Спасибо правоохранителям Италии за последовательную работу и дружескую позицию», – сказал он.
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В схроне с оружием находилось четыре противотанковые мины, которые подозреваемый планировал задействовать для теракта в регионе.
Итальянские СМИ сообщают, что серия рейдов состоялась в рамках расследования дела местных праворадикалов, которые оказывали поддержку боевикам на Донбассе.