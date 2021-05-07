НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
05:47 07 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хоккеисты НХЛ на первой секунде матча устроили массовую драку

В Нью-Йорке на первой секунде матча хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» устроили массовую драку.

Как сообщает издание CBS Sports, как только шайба опустилась на лед, по три хоккеиста каждой из команд сбросили перчатки и вступили в отчаянное противостояние, за что получили по пять минут штрафа.

На 50-й секунде на льду впервые в этом матче появился форвард «Вашингтона» Том Уилсон, который и был главной мишенью «рейнджеров». Защитник «Нью-Йорка» сцепился с канадским соперником, но не смог одолеть его в бою, получив две дополнительные минуты наказания за то, что спровоцировал драку.

Участники поединка вспомнили об игре в хоккей только после третьего сражения, которое началось на отметке 4:14 первого периода.

Встреча закончилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.

Источник:
Тэги: хоккей, НХЛ, драка
Loading...

Новости по теме

В НХЛ отложили розыгрыш Кубка Стэнли из-за вспышки коронавируса

Матчи плей-офф должны были стартовать 11 мая, новая дата старта розыгрыша Кубка Стэнли пока не определена.

Хоккеисты «Тампы-бэй» выиграли Кубок Стэнли

В финальной серии они обыграли «Даллас» по итогам шести матчей. «Тампа» выиграла турнир во второй раз.

НХЛ решила возобновить чемпионат

Последний матч в НХЛ был сыгран 12 марта, после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты