Хоккеисты НХЛ на первой секунде матча устроили массовую драку

В Нью-Йорке на первой секунде матча хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» устроили массовую драку.

Как сообщает издание CBS Sports, как только шайба опустилась на лед, по три хоккеиста каждой из команд сбросили перчатки и вступили в отчаянное противостояние, за что получили по пять минут штрафа.

На 50-й секунде на льду впервые в этом матче появился форвард «Вашингтона» Том Уилсон, который и был главной мишенью «рейнджеров». Защитник «Нью-Йорка» сцепился с канадским соперником, но не смог одолеть его в бою, получив две дополнительные минуты наказания за то, что спровоцировал драку.

Участники поединка вспомнили об игре в хоккей только после третьего сражения, которое началось на отметке 4:14 первого периода.

Встреча закончилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.

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