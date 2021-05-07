Из Национальной библиотеки Испании похитили книги Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого Галилео Галилея, а не одна, как считалось ранее.

В середине марта стало известно об исчезновении из главной библиотеки страны трактата Галилео Галилея «Sidereus Nuncius» (1610 год издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.

Однако книги итальянского ученого стали не единственной пропажей библиотеки. Так, в ней не могут найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 – их стоимость превышает 5 тысяч евро.

Известно, что большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, говорится в апрельском отчете библиотеки.

Список всех ценных пропавших книг был передан Национальной полиции.

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