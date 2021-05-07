НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
07:08 07 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из Национальной библиотеки Испании похитили книги Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого Галилео Галилея, а не одна, как считалось ранее.

В середине марта стало известно об исчезновении из главной библиотеки страны трактата Галилео Галилея «Sidereus Nuncius» (1610 год издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.

Однако книги итальянского ученого стали не единственной пропажей библиотеки. Так, в ней не могут найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 – их стоимость превышает 5 тысяч евро.

Известно, что большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, говорится в апрельском отчете библиотеки.

Список всех ценных пропавших книг был передан Национальной полиции.

Источник:
Тэги: Испания, книги, Галилео Галилей
Loading...

Новости по теме

«Барселона» выиграла Кубок Испании

«Барселона» выиграла первый трофей в сезоне, обыграв в финале Кубка Испании «Атлетик» со счетом 4:0.

Испания легализовала эвтаназию

Она стала шестой страной в мире, легализовавшей эвтаназию.

В Испании узаконили эвтаназию

В парламенте 202 из 350 депутатов поддержали законопроект. Теперь Испания станет восьмым государством в мире, разрешившим эту процедуру.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты