В Одессе к газовой трубе жилого дома прикрепили гранату

Устройство с растяжкой оказалось привязано над квартирой девушки. Взрывотехники обезвредили боеприпас.

В центре Одессы вечером, 6 мая, неизвестные прикрепили гранату к газовой трубе жилого дома по адресу Конная, 11. Жильцов эвакуировали, на месте работали взрывотехники, пишет Думская.

Очевидцы утверждают, что граната была боевой. Устройство было привязано над квартирой девушки.

Другие подробности пока неизвестны.

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