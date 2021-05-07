В США авто въехало в толпу пешеходов

Водитель наехал на группу людей умышленно. В результате погибла его мать. Несколько человек получили травмы.

В Хьюстоне в американском штате Техас у одного из ресторанов автомобиль въехал в толпу пешеходов. Погибла мать водителя, несколько человек травмированы, сообщает ABC.

По данным полиции округа Харрис, за рулем был 20-летний Гомер Лопес. Он наехал на людей умышленно.

Злоумышленник пытался скрыться, но позже вернулся на место аварии. Его задержали.

Пострадавших госпитализировали. Один из раненых в критическом состоянии.

Сообщается, что перед наездом в ресторане произошла драка между семью или восемью людьми, которая продолжилась на парковке. Связь водителя с участниками потасовки уточняется.

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