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09:00 07 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США авто въехало в толпу пешеходов

Водитель наехал на группу людей умышленно. В результате погибла его мать. Несколько человек получили травмы.

В Хьюстоне в американском штате Техас у одного из ресторанов автомобиль въехал в толпу пешеходов. Погибла мать водителя, несколько человек травмированы, сообщает ABC.

По данным полиции округа Харрис, за рулем был 20-летний Гомер Лопес. Он наехал на людей умышленно.

Злоумышленник пытался скрыться, но позже вернулся на место аварии. Его задержали.

Пострадавших госпитализировали. Один из раненых в критическом состоянии.

Сообщается, что перед наездом в ресторане произошла драка между семью или восемью людьми, которая продолжилась на парковке. Связь водителя с участниками потасовки уточняется.

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Тэги: США, дтп, авто, толпа
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