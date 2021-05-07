Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений Трампа
Представитель Трампа заявил, что бывший глава Белого дома не имеет отношения к этому аккаунту.
Twitter заблокировал учетную запись, созданную для распространения сообщений с нового сайта бывшего президента США Дональда Трампа, который начал работать на днях в режиме односторонней связи со сторонниками политика. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает телеканал NBC News.
Отмечается, что действие аккаунта @DJTDesk было приостановлено всего через несколько часов после его создания «в связи с нарушением правил социальной сети».
Как сообщает NBC, учетная запись появилась утром в четверг по американскому времени. В описании аккаунта говорилось, что в нем будут размещаться сообщения от имени 45-го президента США, первоначально опубликованные на сайте donaldjtrump.com/desk.
«Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту», – заявил представитель Twitter.
При этом пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер подчеркнул, что учетная запись в Twitter была создана без разрешения экс-президента, и к этому не имеют отношения сотрудники его штаба.
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