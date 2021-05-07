Facebook удалил связанную со Слугой народа сеть аккаунтов

На рекламу одной сети было потрачено около $210 тыс., на рекламу другой – $496 тыс. В аккаунтах критиковали оппозицию и хвалили партию Слуга народа.

Социальная сеть Facebook удалила 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram, которые, как утверждают в американской компании, были связаны с партией Слуга народа и нарушали политику Facebook. Об этом говорится в отчете компании за апрель.

«Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование обнаружило связь с лицами, связанными с политической партией Слуга народа в Украине», – отмечается в документе.

Аккаунты были удалены из-за нарушения политики компании насчет скоординированного неаутентичного поведения (CIB).

Пользователи, пользовавшиеся удаленными аккаунтами, писали на русском и украинском языках о коррупции, политике, автомобилях, публиковали сатирический контент о коронавирусе.

Также они публиковали посты в поддержку «слуг народа» и критиковали оппозицию, в частности, критически писали о пятом украинском президенте Петре Порошенко и мэре Киева Виталии Кличко.

Страницы рекламировались в соцсети. На это было потрачено около 210 тысяч долларов.

В Facebook добавили, что в апреле за нарушение политики в отношении CIB была отключена еще одна сеть, управляемая из Украины. Компания обнаружила связи с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции Министерства финансов США, – Андреем Деркачем, Петром Журавлем и медиа Begemot.

Также часть аккаунтов была связана с людьми, консультирующими бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя депутатской группы Доверие Олега Кулинича.

В отчете говорится, что сетью управляли не менее трех отдельных групп операторов, каждая из которых связана с Деркачем, Гройсманом и Кулиничем.

Пользователи создали сеть, состоящую из якобы независимых медиа-сайтов и ресурсов соцсетей, и продвигали контент, в котором расхваливалась работа политиков.

В эту сеть входили 477 аккаунтов Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 аккаунтов Instagram. На ее продвижение было потрачено 496 тысяч долларов.

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