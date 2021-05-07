В Египте — локдаун

Туркомпании надеются, что нынешний локдаун не повлияет на отдых украинцев.

Для украинцев отдых в Египте в 2020—2021 годах оставался доступным, учитывая, что для въезда в эту страну требовалось предъявить только отрицательный результат теста на коронавирус. Туркомпании надеются, что нынешний локдаун не изменит картину.

Так, компания Join Up! опубликовала на своем сайте разъяснение, из которого следует, что введенные ограничения коснутся только курортных зон вблизи Каира и Александрии, а также крупных городов.

«Согласно информации от египетских партнеров, по состоянию на 6 мая указанные ограничения не распространяются на курорты Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Алама. Никаких изменений полетной программы или режима работы объектов размещения не планируется. Туристы будут отдыхать в обычном формате, все экскурсии проходят по запланированному графику», — говорится в сообщении.

В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе сделано все для того, чтобы уберечь иностранных гостей от риска заражения коронавирусом, рассказал РБК-Украина заместитель гендиректора компании TEZ Tour Александр Новиковский. По его мнению, спрос на «египетские путевки» после майских праздников останется стабильным. Сейчас на Египет приходится около 60% бронирований из «корзины массовых направлений» в Украине.

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