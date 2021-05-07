Нетаньяху сообщил Путину о контактах с Украиной
Израильский премьер позвонил российскому президенту, чтобы обсудить, в частности, вопрос Украины.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел в пятницу, 7 мая, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором рассказал о контактах с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
“Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Беньямин Нетаньяху сообщил о контактах израильской стороны с представителями Киева”, – говорится в сообщении.
Также собеседники рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись поздравлениями в свете “76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”.
В Израиле подробностей разговора не сообщают.
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