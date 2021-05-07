Украина и Грузия восстанавливают сотрудничество

Главы правительств двух стран обсудили восстановление двусторонних отношений, которые охладели после назначения Саакашвили на должность в Офисе Зеленского.

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Глава правительства Украины Денис Шмыгаль предложил своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили восстановить работу Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом шла речь во время телефонного разговора в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что во время разговора стороны также отметили важность усиления обороноспособности страны путем внедрения стандартов НАТО и обсудили противодействие пандемии.

“Украина и Грузия имеют очень хорошие перспективы для развития сотрудничества в области логистики, транзита и торговли”, – заявил Шмыгаль.

Он также поблагодарил грузинскую сторону за возвращение в Украину посла и подтвердил готовность посетить Грузию в этом году.

Со своей стороны, Гарибашвили отметил, что Украина является другом для Грузии, и они настроены в дальнейшем развивать двусторонние партнерские отношения.

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