Лидеры ЕС съехались на саммит в Португалию
Лидеры Европейского союза собрались в городе Порту на двухдневный саммит для обсуждения путей смягчения последствий пандемии.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила на заседании, что «этот очень важный саммит проходит в правильное время, мы прошли очень тяжелый год».
«Нам все еще трудно пережить все негативные последствия пандемии», – сказала она.
Лидеры также проведут видеоконференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, страна которого сталкивается со вспышкой коронавирусной инфекции и критически нуждается в международной помощи.
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