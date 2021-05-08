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01:56 08 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лидеры ЕС съехались на саммит в Португалию

Лидеры Европейского союза собрались в городе Порту на двухдневный саммит для обсуждения путей смягчения последствий пандемии.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила на заседании, что «этот очень важный саммит проходит в правильное время, мы прошли очень тяжелый год».

«Нам все еще трудно пережить все негативные последствия пандемии», – сказала она.

Лидеры также проведут видеоконференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, страна которого сталкивается со вспышкой коронавирусной инфекции и критически нуждается в международной помощи.

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Тэги: пандемия, саммит ЕС
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