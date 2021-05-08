НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
03:09 08 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины

Чемпионат Европы станет последним турниром для голкипера Андрея Пятова в составе национальной сборной Украины.

Об этом сообщил сам 35-летний футболист в интервью.

Пятов впервые выступил за сборную 22 августа 2007 года. С тех пор он провел 96 матчей, в том числе 45 «на ноль», пропустил 78 мячей.

По количеству матчей за национальную команду вратарь занимает пятое место.

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол, вратарь
Loading...

Новости по теме

ФИФА запретила англичанину Килмену выступать за сборную Украины

ФИФА отправила письмо Украинской ассоциации футбола, в котором сообщается о том, что защитник «Вулверхэмптона» не имеет права выступать за сборную Украины.

Украина не сумела обыграть Казахстан в отборочном матче на ЧМ-2022

Третий матч сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 вновь не принес победы команде Андрея Шевченко.

Бразилец Мораес установил рекорд сборной Украины

Накануне сборная Украины в Киеве упустила победу в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу в матче против сборной Финляндии (1:1).

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты