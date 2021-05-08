Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины

Чемпионат Европы станет последним турниром для голкипера Андрея Пятова в составе национальной сборной Украины.

Об этом сообщил сам 35-летний футболист в интервью.

Пятов впервые выступил за сборную 22 августа 2007 года. С тех пор он провел 96 матчей, в том числе 45 «на ноль», пропустил 78 мячей.

По количеству матчей за национальную команду вратарь занимает пятое место.

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