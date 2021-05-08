Боксер из Пуэрто-Рико подозревается в двойном убийстве

Боксера-легковеса Феликса Вердехо обвиняют в убийстве 27-летней беременной Кейшли Родригес, с которой у женатого спортсмена были отношения.

По имеющимся данным, последний раз Родригес видели живой в прошлый четверг, когда она шла к дому Вердехо с целью сообщить о своей беременности от него. Ее тело было обнаружено через два дня в реке.

Боксера обвиняют в том, что он ударил девушку в лицо и связал ее. После этого спортсмен отвез подругу к мосту, привязал к ее ногам блок и сбросил в реку. Как сообщает ESPN со ссылкой на правоохранителей, Вердехо, бросив тело в воду, стрелял в него с моста.

Указано, что камеры наблюдения зафиксировали автомобиль спортсмена рядом с мостом, с которого было сброшено тело жертвы.

Вердехо инкриминируют двойное умышленное убийство, а также ношение и использование огнестрельного оружия. Спортсмен рискует быть казненным за содеянное.

Боксер женат и воспитывает дочь. После первого заседания суда подозреваемому отказали в освобождении под залог.

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