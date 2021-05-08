СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту похищения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса.

«Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже», – заявил адвокат Александр Вишневый.

По словам юриста, супруга беглого судьи подавала заявление о преступлении в отношении Чауса 12 апреля, однако дело до сих пор не открывали.

О похищении Чауса стало известно 3 апреля. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитила его в центре Кишинева. С тех пор похитители не выходили на связь с требованиями. В МВД Молдовы позже заявили, что похитители выехали в Украину.

Тэги: СБУ, похищение, Николай Чаус