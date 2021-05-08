НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:23 08 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту похищения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса.

«Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже», – заявил адвокат Александр Вишневый.

По словам юриста, супруга беглого судьи подавала заявление о преступлении в отношении Чауса 12 апреля, однако дело до сих пор не открывали.

О похищении Чауса стало известно 3 апреля. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитила его в центре Кишинева. С тех пор похитители не выходили на связь с требованиями. В МВД Молдовы позже заявили, что похитители выехали в Украину.

Источник:
Тэги: СБУ, похищение, Николай Чаус
Loading...

Новости по теме

СБУ расследует растрату в Центрэнерго на 220 млн

Накануне СБУ провела обыски в бизнес-центре Коломойского в Киеве. Изъяли документы и электронные носители.

На Донетчине СБУ изъяла 40 кг взрывчатки и разоблачила воевавших за «ДНР»

В схроне с оружием находилось четыре противотанковые мины, которые подозреваемый планировал задействовать для теракта в регионе.

Похищение Гончаренко оказалось инсценировкой СБУ

История с похищением нардепа Алексея Гончаренко оказалась инсценировкой СБУ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты