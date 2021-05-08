Amnesty International вновь признала Навального узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International вернула Алексею Навального статус узника совести.
В заявлении на сайте организации сказано, что, подтверждая статус Навального, Amnesty подчеркивает необходимость соблюдать его права. В сообщении сказано, что ситуация с российским оппозиционером заставила организацию пересмотреть свои внутренние правила.
Навальный был лишен его в феврале, когда организация заявила, что обнаружила в его давних выступлениях «язык вражды».
Оценки правозащитников из Amnesty International вызвали недоумение среди многих правозащитников в России и за рубежом.
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