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12:00 08 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МВД напомнили украинцам о запрещенной символике

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает уголовную и административной ответственности.

Полицейские напомнили об административной и уголовной ответственности за использование символики тоталитарных режимов. Об это сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает:

  • административную ответственность – статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения.
  • уголовную ответственность – статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
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Тэги: МВД, запрещенная символика
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