Зеленский с послами G7 полетел на Донбасс
День памяти и примирения президент Украины проведет с послами стран «Группы семи» в Луганской области.
Президент Владимир Зеленский вместе с послами G7 в Украине посетит Луганскую область. Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
«Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с Президентом Зеленским и коллегами из группы семи», – написал дипломат.
Маасикас обнародовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком «Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область». Текст документа отсутствует.
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