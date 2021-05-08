Прядь волос Курта Кобейна выставили на аукцион

Эти волосы состригли музыканту в 1989 году, когда группа поехала на гастроли в поддержку выхода дебютного альбома Bleach.

Американский аукцион автографов и памятных вещей Iconic Auctions выставил на продажу прядь волос Курта Кобейна, основателя Nirvana. Как сообщает NME, эти волосы состригли музыканту в 1989 году, когда группа поехала на гастроли в поддержку выхода дебютного альбома Bleach.

Этот лот — «единственный в своем роде», он появился на рынке недавно, пишут представители аукциона. В комплект к волосам, самый длинный из которых равняется 6 сантиметрам, они добавили фотографии, сделанные во время самой стрижки.

Девушка с ножницами на фото — знакомая Кобейна Тесса Осборн. В тот день Тесса подстригла музыканта и сохранила на память немного его волос. Уже после смерти Кобейна Осборн подарила прядь художнице из Сиэтла Николь ДеПоло. От ДеПоло будущий лот перешел Джону Резникоффу, чья коллекция волос знаменитостей признана Книгой рекордов Гиннесса самой большой в мире. Последний и выставил прядь на аукцион.

Волосы Кобейна, которые, по утверждению представителей аукциона, никто больше не продает, выставили на продажу 6 мая. Продлится аукцион до следующих выходных. Стартовая цена — 2500 долларов, к моменту написания новости ставок еще нет.