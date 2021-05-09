Представительство ЕС в Грузии внесло залог за арестованного оппозиционера

Представительство Евросоюза в Грузии внесло залог в размере 40 тысяч лари (примерно 320 тысяч гривен) за арестованного оппозиционера Нику Мелия.

Деньги внесены на основании договоренностей, достигнутых грузинскими политическими силами при посредничестве Евросоюза.

«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля. Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и сделает свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений ЕС – Грузия и евроатлантического будущего Грузии», – говорится в заявлении.

Деньги для залога предоставил Европейский фонд за демократию.

Напомним, что лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия обвиняется в организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года.

Летом 2020 года ему избрана мера пресечения в виде залога 30 тысяч лари. Тогда Мелия выплатил залог, но в ноябре 2020 года во время акции протеста демонстративно выбросил электронный браслет, назвав его символом несправедливости.

В ответ ему повысили сумму залога еще на 40 тысяч лари. Мелия отказался платить деньги, в связи с этим 23 февраля 2021 года его взяли под стражу.

Его задержание углубило политический кризис в Грузии, который теперь пытаются решить с посредничеством Евросоюза.

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