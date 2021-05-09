Мексиканец Альварес завоевал сразу три чемпионских титула
В ночь на 9 мая мексиканский боксер Сауль Альварес (55–1–2, 37 КО) победил британца Билли Джо Сондерса (30–0, 14 КО).
Поединок состоялся на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США). На кону стояли титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA Super и WBO.
Сондерс в декабре выиграл единогласным решением судей у соотечественника Мартина Мюррея, защитив пояс чемпиона WBO. Альварес выходил на ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма.
Весь бой Альварес доминировал в ринге, и в 8-м раунде его перевес стал решающим. Он просто избивал соперника, и на следующий раунд тот уже не вышел, получив травму лица.
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