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00:51 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его гибели

Президентские полномочия перейдут Совету безопасности, на заседаниях которого будет руководить премьер-министр.

Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Этот документ предусматривает, что в случае гибели главы государства в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны немедленно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мероприятий по их обеспечению.

«Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении», – говорится в сообщении.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, в апреле Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы готовили покушение на него и хотели «посадить в погреб» его детей.

Стоит добавить, что старший сын Лукашенко – 45-летний Виктор Александрович Лукашенко – входит в состав упомянутого Совета безопасности Республики Беларусь и фактически является там вторым человеком после своего отца. То есть Лукашенко фактически подписал декрет о переходе власти своему сыну.

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Тэги: Республика Беларусь, Александ Лукашенко
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