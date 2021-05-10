Британский принц тайно предлагал за вознаграждение наладить связи с Кремлем

Двоюродный брат королевы Великобритании принц Майкл Кентский тайно предлагал за вознаграждение наладить связи с Москвой.

Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи связались с принцем и просили помочь выйти на Кремль для продвижения своего бизнеса по инвестициям в золото. Они принимали участие в сеансе видеосвязи с принцем и его бизнес-партнером маркизом Редингом.

Во время разговора принц взял на себя инициативу. Он сказал, что будет “очень рад” работать с компанией House of Haedong, которая ищет контакты в Кремле для развития своего бизнеса в России.

Принц заверил их, что его давняя связь со страной “может принести определенную пользу”, и обратил их внимание на тот факт, что российский президент наградил его орденом Дружбы, одной из самых престижных наград Кремля. Он ободряюще добавил: “Я никогда раньше не имел тесной связи с золотом, и эта идея меня очень радует”.

По словам маркиза, принц де-факто выполнял роль “неофициального посла Ее Величества в России” и имел возможность встречаться с Путиным. “Конфиденциальный” доступ принца в Кремль, по словам маркиза, сохранился. Он утверждал, что принц сможет сделать представление российскому лидеру от имени компании и это будет стоить около 50 тысяч фунтов стерлингов за четырех-пятидневную поездку принца в Россию.

Принц даже согласился записать речь в Кенсингтонском дворце, чтобы произвести впечатление на инвесторов компании.

По данным СМИ, королева очень любит своего двоюродного брата принца Майкла Кентского. 78-летний принц, внук короля Георга V, был пажем на ее свадьбе с принцем Филиппом и официально представлял ее на нескольких мероприятиях. Он часто появляется рядом с ней на балконе Букингемского дворца во время праздничных церемоний.

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